Adana’da 7 ilçede karla mücadele başladı

Adana'da kar yağışının etkisini arttırmasıyla Adana Büyükşehir Belediyesi, Tufanbeyli, Feke, Saimbeyli, Pozantı, Aladağ, Kozan ve Karaisalı'da 60 araç ve 200 personelle 3 vardiya halinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu 7 ilçede köy ve merkez mahallelerdeki yolların açık kalması ve ulaşımın kesintisiz devam etmesi için alarma geçti. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı kuzey ilçelerinde 60 araç ve 200 personelle 3 vardiya halinde, dondurucu soğuk ve güçlüklere aldırmadan 24 saat kesintisiz yol açma ve tuzlama çalışmalarına başlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 greyder, 14 loder ve 6 dozerle yol açma çalışmalarına girişti. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesine Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri ile ilçe belediyeleri de destek verdi.

Sorumluluk bölgesinde 600 kilometrelik yol ağının açık kalması için karla boğuşan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kuzey ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle beslenme güçlüğü çeken yaban hayvanları için de uygun yerlere yem bıraktı.

Kaynak: İHA