Adana'da Ağır hasarlı binaya giren hurdacıdan inanılmaz sözler! Yıkılması an meselesi!

Adana’da yıkılacağı için girilmesi yasak olan binada, hurdacılar ev sahibinden satın aldıkları malzemeleri evde hasar yokmuşcasına rahat bir şekilde çıkardı.

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Adana'da Ağır hasarlı binaya giren hurdacıdan inanılmaz sözler! Yıkılması an meselesi!

6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki can ve mal kaybına sebep olan depremler nedeniyle 11 şehirde yüzlerce bina yıkıldı. Adana'da da etkili olan depremde şehir merkezindeki 11 bina yıkıldı.

418 vatandaşın hayatını kaybettiği Adana’da, 148 binaya da "ağır hasarlı" raporu tutuldu. Acil yıkılacak olan bu binalardan çoğu ev sahibi eşyalarını canlarını hiçe sayarak alıp, binanın diğer ekipmanları da hurdacılara sattılar.

HİÇ Mİ DERS ÇIKARMADINIZ

Hurdacı kendini , ''Arkadaşlar etrafta önlem aldı, sarsıntıyı söylüyor. Burada çalışırken yıkılırsa diyecek bir şey yok, takdiri ilahi'' diye savundu.

Adana'da Ağır hasarlı binaya giren hurdacıdan inanılmaz sözler! Yıkılması an meselesi!

Hurdacı Çetin Kaya (28), depremde 10 gün boyunca çalışmadıklarını ancak eve ekmek götürmek
zorunda olduklarını söyleyerek, "Burası ağır hasarlı ancak çalışma yapıyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bizler de aynı acıyı yaşadık ve çalışamadık. Ama bir şekilde çalışıp ekmek paramızı kazanmak zorundayız. Biz binada çalışırken, aşağıdaki arkadaşlarımız herhangi bir sarsılma olduğunda uyarıda bulunuyorlar. Apartman sakinlerinin rızalarıyla para karşılığında anlaşıp alıyoruz.

Buradan pencere, demirler ve çelik kapıları alıyoruz. Deprem kaçınılmaz bir şey, Allah’ın emri, olacağı varsa olur. Buradan bir araç geçse ve titretse yine yıkılabilir. Biz bu işi yaparken canımızı tehlikeye atıyoruz ancak evdeki çocukları nasıl geçindirebiliriz diye düşünüyoruz. Burada çalışırken yıkılırsa diyecek bir şey yok. Takdiri ilahi yani, sözün bittiği yer" dedi.

Adana'da Ağır hasarlı binaya giren hurdacıdan inanılmaz sözler! Yıkılması an meselesi!


Hurdacıların eşyaları indirmesi dron ile de görüntülendi.

Adana'da Ağır hasarlı binaya giren hurdacıdan inanılmaz sözler! Yıkılması an meselesi!

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