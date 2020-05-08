Adana'da AK Parti ve MHP'nin oylarıyla yakıt ve para desteği

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Cumhur İttifakı'nın öneri ve oylarıyla koronavirüs salgın sürecinde gelirleri düşen taksici, özel halk otobüsü ve dolmuş şoförlerine yakıt desteği, çiftçilere ise hibe para desteği ve suya yüzde 35 indirim sağlanacağını duyurdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında pandemi sürecinde gelirleri düşen taksicilere 2 ay süreyle aylık 40 litre yakıt desteği, dolmuşçulara 2 ay süreyle günlük 10 litre ve özel halk otobüsü esnafına da 2 ay süreyle günlük 15 litre yakıt desteği, Adanalı çiftçilere Tarım Bakanlığı'nın desteklerinin yanı sıra tarla ve bahçeler için dekar başına 20 ile 50 lira arasında değişen oranlarda hibe olarak para desteği verilecek. Yine tedbirler kapsamında en fazla tüketimi yapılan suya da 3 ay geçerli olmak üzere yüzde 35 oranında indirim yapılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili ortak açıklama yapan Başkan Ay ile Başkan Avcı, meclis toplantısında Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin öneri ve oylarıyla koronavirüs salgın sürecinde gelirleri düşen şoför ve çiftçileri destekleyecek kararlar alındığını belirterek şunları kaydetti: "Bugün olağanüstü toplanan Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, Cumhur İttifakı Meclis üyeleri olarak aldığımız ortak kararla, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla gelirleri düşen taksici, dolmuşçu ve özel halk otobüsü esnafımıza akaryakıt desteği, bu süreçte daha fazla tüketimi yapılan suya 3 ay yüzde 35 indirim, çiftçilerimize de hibe desteğine karar verdik. Adanalı hemşehrilerimize hayırlı olsun. Biz Cumhur İttifakı olarak her zaman milletimizin yanında ve emrindeyiz. Milletimizin menfaatine olan her hizmette biz varız."

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Kaynak: DHA