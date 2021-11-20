Adana'da akrabalarının haber alamadığı çiftten acı haber! Kapıyı kırıp eve girince acı manzarayla karşılaştılar

Edinilen bilgilere göre olay Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi 3954 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Sabah saatlerinde iddiaya göre yakınları Adil ve Elif Genç çiftine telefonla ulaşmayı denese de haber alamadı. Bunun üzerine çiftin evine giden yakınları evden duman çıktığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

KAPIYI KIRIP EVE GİRDİLER

Çiftin zehirlendiğinden şüphelenen yakınları kapıya kırarak evde girdi. Adil ve Elif Genç çifti hareketsiz şekilde bulunurken öldükleri tespit edildi.

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Polis olaya ilişkin inceleme başlatırken çiftin evde bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruyor.