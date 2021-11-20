Adana'da akrabalarının haber alamadığı çiftten acı haber! Kapıyı kırıp eve girince acı manzarayla karşılaştılar
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı çiftin evlerinde cansız bedenleri bulunurken polis çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruyor.
Edinilen bilgilere göre olay Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi 3954 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Sabah saatlerinde iddiaya göre yakınları Adil ve Elif Genç çiftine telefonla ulaşmayı denese de haber alamadı. Bunun üzerine çiftin evine giden yakınları evden duman çıktığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
KAPIYI KIRIP EVE GİRDİLER
Çiftin zehirlendiğinden şüphelenen yakınları kapıya kırarak evde girdi. Adil ve Elif Genç çifti hareketsiz şekilde bulunurken öldükleri tespit edildi.
SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Polis olaya ilişkin inceleme başlatırken çiftin evde bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruyor.