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Adana'da araçla polisten kaçan 3 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerinin ''dur'' ihtarına rağmen otomobille kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.Merkez Seyhan ilçesi Kıyı Boyu Caddesi'nde uygulama yapan Yunus Motorize timleri, bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarısını dinlemeyen araçtakiler otomobille kaçmaya...

Adana'da araçla polisten kaçan 3 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerinin ''dur'' ihtarına rağmen otomobille kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kıyı Boyu Caddesi'nde uygulama yapan Yunus Motorize timleri, bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarısını dinlemeyen araçtakiler otomobille kaçmaya başladı.

Araç yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından Gürsel Paşa Mahallesi ara sokaklarında durduruldu.

Sürücü Özgür S. (19) ile otomobildeki R. B. (17) ve K.Ö. (17) 100. Yıl Polis Merkezine götürüldü.



Kaynak: AA




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