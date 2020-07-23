Adana'da arı sokan 47 yaşındaki adamın feci sonu! Haberi alan anne kahroldu

Adana'da aracıyla yola çıkan Salih Yılmaz (47) kırmızı ışıkta durduğu sırada açık olan pencereden giren arının sokması sonucu kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan Yılmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merkez Sarıçam ilçesi D-400 karayolunda meydana gelen olayda, her ikisi de TIR şoförü olan Halil İbrahim Şık ile Salih Yılmaz, hafif ticari araçla Ceyhan ilçesine doğru yola çıktı. Şık yönetimindeki 01 ADL 066 plakalı araç, Misis beldesi kavşağında ışıkta durdu.

ÖNCE FENALAŞTI SONRA KALBİ DURDU

Bu sırada Salih Yılmaz, Şık’a kendisini arı soktuğunu ve alerjisi olduğunu söyledi. Aracı yol kenarına çeken Şık, fenalaşan Salih Yılmaz için ambulans çağırdı. Gelen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürülmek için yola çıkarılan Yılmaz'ın kalbi durdu. Yılmaz, yolda ve hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

ACILI ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Yılmaz’ın acı haberini alan ailesi hastaneye geldi. Yılmaz’ın eşi Serpil Yılmaz, “Salih her arı soktuğunda hastaneye geliyordu. Bugün de arı sokmuş. Arkadaşlarına yardım etmek için Ceyhan’a gidiyordu. Misis civarında arı sokmuş” dedi.

Annesi Ayşe Yılmaz ise “Yavrum, babanın yanına mı gidiyorsun? Ben ölseydim kuzum” diyerek gözyaşı döktü.