Adana'da aşı karşıtlarıyla mücadele için kesin çözüm: İlk dozu yaptıran bin kişiye kebap ikramı!

Adana’da bir kebapçı, insanları aşı olmaya teşvik etmek amacıyla başarılı bir kampanyaya imza attı. Aşı olup gelen ilk bin kişiye bedava kebap vereceğini duyuran işletmecinin bu kampanyasının ardından aşı olan vatandaşlar kebapçıya akın etti.

700 KİŞİ AŞISINI OLUP GELDİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, aşıya teşvik amacıyla yürütülen çalışmalar da küresel çapta ses getirmeye devam ediyor. Son olarak Rusya'da her hafta bir, aşı olan bir kişiye çekilişle araba verileceğinin açıklanmasının ardından Adana'daki bir kebapçı da bu fikirden feyz alarak kendi kampanyasını başlattı.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aşı olduğunu belgeleyen ilk bin kişiye Adana kebap ikram edeceğini duyuran işletmecinin bu akşama kadar sürecek olan kampanyasına şu ana kadar yaklaşık 700 kişi aşısını olup kebap yemek için geldi.

"TEK TEK AŞI OLMALARINI BEKLİYORUZ"

Kebapçı Uğur Aydın, aşıya teşvik için böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle uzun süre paket servisle devam ettik. Şimdi açıldık ve aşılama yapılırken de bir katkımız, teşvikimiz olsun diyerekten aşı vurulup gelen ilk bin kişiye kebap ikram ediyoruz. Şu ana kadar 700 kişi geldi ve onlara ücretsiz kebaplarını dağıttık. Şimdiyse geriye kalan insanların tek tek aşı olmasını bekliyoruz. Biz de aşılarımızı olduk" diye konuştu.

Aşıyla birlikte eski normale dönüleceğine inandığını belirten Aydın, "Aşı çalışmasına her kesim destek veriyor. Biz de Adanamızı temsil etmek için hem aşılamaya destek olsun diye kebaplarımızı ikram edeceğiz. Herkesin aşı olmasını, bir an önce eski günlerimize kavuşmamızı istiyorum." ifadelerini kullandı.