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  3. Adana’da aşı olmayan sanayici kardeşler korona virüsten dolayı hayatlarını kaybettiler

Adana’da aşı olmayan sanayici kardeşler korona virüsten dolayı hayatlarını kaybettiler

Hastanede 10 gündür corona virüs tedavisi altında olan sanayici Ali Gül ve kardeşi Ahmet Haydar Gül dün akşam 2 saat arayla can verdiler. Gül kardeşlerin korona virüs aşısı olmadıkları belirtildi.

Adana’da aşı olmayan sanayici kardeşler korona virüsten dolayı hayatlarını kaybettiler

Adana’da ikamet eden, uluslararası bir sanayi şirketinin ortağı pozisyonunda olan 46 yaşındaki Haydar Gül ve abisi 49 yaşındaki Ali Gül 11 Eylül tarihinde hastaneye başvurdular.

Korona testleri pozitif çıkan kardeşlerden Ahmet Haydar Gül özel bir hastanede, ağabey Ali Gül ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Adana’da aşı olmayan sanayici kardeşler korona virüsten dolayı hayatlarını kaybettiler.

2 SAAT ARAYLA ÖLDÜLER

Sağlık durumları kötüye giden kardeşler yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam 2 saat arayla hayata gözlerini yumdular.

İki kardeşin de, iki çocuğu olduğu belirtilirken; bu sabah Kabasakal Mezarlığı’nda defnedildikleri belirtildi.

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