Adana’da aşı olmayan sanayici kardeşler korona virüsten dolayı hayatlarını kaybettiler.

Adana’da ikamet eden, uluslararası bir sanayi şirketinin ortağı pozisyonunda olan 46 yaşındaki Haydar Gül ve abisi 49 yaşındaki Ali Gül 11 Eylül tarihinde hastaneye başvurdular.

Korona testleri pozitif çıkan kardeşlerden Ahmet Haydar Gül özel bir hastanede, ağabey Ali Gül ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

2 SAAT ARAYLA ÖLDÜLER

Sağlık durumları kötüye giden kardeşler yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam 2 saat arayla hayata gözlerini yumdular.

İki kardeşin de, iki çocuğu olduğu belirtilirken; bu sabah Kabasakal Mezarlığı’nda defnedildikleri belirtildi.