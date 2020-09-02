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  3. Adana'da bahçesinden su içmek isteyen çocuğu sopayla dövdü

Adana'da bahçesinden su içmek isteyen çocuğu sopayla dövdü

Adana'da sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk bir apartmanın bahçesinde bulunan çeşmeden su içmek isteyince apatmanda oturan bir kişi tarafından dövüldü. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, dayakçı şahıs gözaltına alındı.

Adana'da bahçesinden su içmek isteyen çocuğu sopayla dövdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde tek suçu susadığı için bir apartmanın bahçesine girmek olan 10 yaşındaki çocuk apartman sakinlerinin saldırısına uğradı.

Çocuğun bahçeye girmesine sinirlenen bir kişi çocuğu hastanelik edene kadar sopayla dövdü.

Kanlar içinde kalan çocuğu vatandaşlar zor elinden aldı.  Çevredekilerin müdahalesi sonrasında saldırgan gözaltına alındı, çocuk da hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bahçesinden su içmek isteyen çocuğu sopayla dövdü

KÜÇÜCÜK ÇOCUĞA ACIMADI

İddiaya göre, 10 yaşındaki M.A, Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek istedi. Çocuğun bahçeye girmesine sinirlenen apartman sakinlerinden T.Y, elindeki sopayla vurduğu M.A'yı yaraladı.

Adana'da bahçesinden su içmek isteyen çocuğu sopayla dövdü

ÇOCUK HASTANEYE, SALDIRGAN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olayı gören diğer apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, T.Y'yi gözaltına aldı.

Adana'da bahçesinden su içmek isteyen çocuğu sopayla dövdü

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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