Adana'da bahçesinden su içmek isteyen çocuğu sopayla dövdü
Adana'da sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk bir apartmanın bahçesinde bulunan çeşmeden su içmek isteyince apatmanda oturan bir kişi tarafından dövüldü. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, dayakçı şahıs gözaltına alındı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde tek suçu susadığı için bir apartmanın bahçesine girmek olan 10 yaşındaki çocuk apartman sakinlerinin saldırısına uğradı.
Çocuğun bahçeye girmesine sinirlenen bir kişi çocuğu hastanelik edene kadar sopayla dövdü.
Kanlar içinde kalan çocuğu vatandaşlar zor elinden aldı. Çevredekilerin müdahalesi sonrasında saldırgan gözaltına alındı, çocuk da hastaneye kaldırıldı.
KÜÇÜCÜK ÇOCUĞA ACIMADI
İddiaya göre, 10 yaşındaki M.A, Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek istedi. Çocuğun bahçeye girmesine sinirlenen apartman sakinlerinden T.Y, elindeki sopayla vurduğu M.A'yı yaraladı.
ÇOCUK HASTANEYE, SALDIRGAN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Olayı gören diğer apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, T.Y'yi gözaltına aldı.