Adana'da bahis siteleri üzerinden 8 ayda 70 milyonluk vurgun yapıldı! Sitelerinin ABD merkezli olduğu belirlendi!

Adana merkezli 18 ilde 'yasadışı bahis şebekesi'ne yönelik olarak eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6'sı kadın 46 kişi yakalandı; firari olan 11 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. Zanlıların banka hesaplarındaki hareketliliğe göre; kurdukları ABD tabanlı 4 farklı bahis sitesi üzerinden 8 ayda 70 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerden 15'i emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 2'si kadın 31 kişi de adliyeye sevk edildi. Zanlılardan birinin, koronavirüs salgınına karşı korunması için kendisine verilen maskeyle hem ağzını, hem de yüzünü kapatması dikkat çekti.

ABD MERKEZLİ İNTERNET SİTELERİ ÜZERİNDEN...

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ABD merkezli 4 farklı internet sitesi üzerinden 'yasadışı bahis' oynatıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Yasadışı bahis şebekesi'ni 8 ay boyunca takip eden polis, 15 Ekim'de operasyon için harekete geçti.

18 İLDE OPERASYON

Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Kocaeli, Denizli, Manisa, Aydın, Mardin, Bolu, Osmaniye, Hatay, Kırıkkale, Sivas, Şanlıurfa ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 6'sı kadın 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

11 firari ise her yerde aranıyor. Şebekenin, bahis siteleri üzerinden sadece 8 ayda yaklaşık 70 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

YÜZÜNÜ MASKEYLE KAPATTI

Gözaltında olan 46 şüpheliden 4'ü kadın 15'i, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan D. S. ile birlikte 2'si kadın 31 kişi de adliyeye gönderildi.

Zanlılardan birinin, koronavirüs salgınına karşı korunması için kendisine verilen maskeyle hem ağzını, hem de yüzünü kapatması dikkat çekti.