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  3. Adana'da başörtülü genç kızlara hakaret iddiasına soruşturma (3)

Adana'da başörtülü genç kızlara hakaret iddiasına soruşturma (3)

Adana'da başörtülü iki genç kıza sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen Z.G., başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne...

Adana'da başörtülü genç kızlara hakaret iddiasına soruşturma (3)

GÖZALTINA ALINDI

Adana'da başörtülü iki genç kıza sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen Z.G., başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

DHA

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