Adana'da bıçaklı cinayete 3 tutuklama

ADANA'da, Serkan Koca'yı (36) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Olay, 10 Temmuz'da gece yarısı Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Koca, yolda karşılaştığı kimliği belirsiz kişilerle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Koca, gruptaki bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Koca, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Olayı farkeden çevredekiler polisi ve 112'yi aradı. Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Serkan Koca'nın bir süre önce Sadrettin T. ile küfürleşme yüzünden kavga ettiğini saptadı. Olay günü Sadrettin T., Fırat T. ve Cemal A. ile yine karşılaşan Serkan Koca'nın çıkan kavgada Sadrettin T. ve Cemal A. tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Olayından ardından gözaltına alınan şüphelilerden Sadrettin T. Cemal A. ve Fırat T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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DHA