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  3. Adana’da bıçaklı saldırı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı!

Adana’da bıçaklı saldırı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı!

Adana Seyhan'da bir grup saldırgan evinden aldıkları 2 kardeş yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana’da bıçaklı saldırı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı!

Olay Seyhan ilçesi, Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi gece 03.30’da İbrahim Ö.’ ye seslenip evinden çıkıp dışarıya gelmesini istedi.

Adana’da bıçaklı saldırı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı!

İbrahim Ö.'yü çağıran kişiyi fark eden kardeşleri Recep Ö. ve Mahsun Ö., ağabeyleriyle birlikte dışarıya çıktı. 3 kardeş sokağa çıktığı sırada otomobilden inen 5 kişi, bıçaklarla kardeşlere saldırdı. Olayda Recep Ö. kalçasından, Mahsun Ö. ise başından, sol koltuk altından ve bacaklarından ağır yaralandı. İbrahim Ö. ise olayı yara almadan atlattı. Saldırı sonucu, iki kardeş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri otomobile binip olay yerinden kaçtı.

Adana’da bıçaklı saldırı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı!

Yaralı iki kardeş, yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerden Mahsun Ö.'nün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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