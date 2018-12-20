Adana’da "Bilim Şenliği" başladı

Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında hazırlanan Adana Bilim Şenliği açıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Adana Bilim Şenliği, Güney Adana Bölgesinde eğitim gören öğrencilerimizin, bilimsel araştırma süreçlerini yakından görmesi, bu süreçlere dahil olması amacıyla, hazırlanan bir projedir" dedi.

Adana'da Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında Adana Valiliği'nin öncülüğünde, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Adana Bilim Şenliği" gerçekleştirilen törenle ziyaretçilere açıldı. Şenlik kapsamında birçok okulun stantlarında çeşitli projeler, ziyaretçilere sunuluyor.

Adana Bilim Şenliği'nin açılış konuşmasını yapan Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, şenlik kapsamında iki gün boyunca katılımcıların bilimsel meraklarının, araştırma ve öğrenme isteklerinin arttırılması amacıyla 103 farklı olmak üzere 164 atölye çalışması gerçekleştirileceğini kaydederek, "Şenliğe yaklaşık 35 bin öğrencimizin aktif olarak katılım sağlayacağı, halkımızın ve velilerimizin de katılımıyla toplamda 100 bine yakın ziyaretçimize ev sahipliği yapacak olmanın haklı mutluğu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise Adana Bilim Şenliği'nin, Güney Adana Bölgesinde eğitim gören öğrencilerin, bilimsel araştırma süreçlerini yakından görmesi, bu süreçlere dahil olması amacıyla hazırlandığını belirterek, "Bu etkinlikler, çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlu, başarılı, dünyayı okuyabilen, teknoloji üretip kullanabilen bir neslin yetişmesinde de büyük işlevler üstleneceğine, yeni bilim insanlarının, bu şenliğe ve burada düzenlenen etkinliklere katılan evlatlarımızın arasından çıkacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Güney Adana Programı kapsamında 2 yıl içerisinde 43 alt projenin başlatıldığını kaydeden Vali Demirtaş, "Oluşturduğumuz Strateji ve Eylem Planıyla ilimizin 2023 vizyon projeleri arasındaki yerini alan Güney Adana Kalkınma Programı, sadece Güney Adana Bölgesinde değil, Adana'nın tamamında gerçekleştirdiği kelebek etkisiyle değişim, dönüşüm ve gelişimin de sembolü haline gelmiş durumdadır. Devam eden projelerle ilgili olumlu dönüşler alıyoruz, almaya da devam edeceği" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek Adana Bilim Şenliği başlatıldı. Daha sonra protokol üyeleri çeşitli okullardan katılım sağlayan öğrencilerin stantlarını gezerek yapılan çalışmaları inceledi.

Kaynak: İHA