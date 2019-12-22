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  3. Adana’da bin polisle ’drone’li park uygulaması

Adana’da bin polisle ’drone’li park uygulaması

Adana'da emniyet güçleri, dinlenme parklarında toplumun huzur ve güveni için asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Adana’da bin polisle ’drone’li park uygulaması

Adana'da emniyet güçleri, dinlenme parklarında toplumun huzur ve güveni için asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Adana şehir merkezindeki toplumun dinlenme alanları olan park ve bahçelerde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Bin polisin katıldığı uygulamada 2 bin 875 şahsa GBT sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Adana’da bin polisle ’drone’li park uygulaması

Adana’da bin polisle ’drone’li park uygulaması

Kaynak: İHA




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