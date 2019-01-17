Adana’da binlerce dönüm tarım arazisi sular altında

Adana'da yoğun yağışların ardından doluluk oranına ulaşan Seyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Çukurova'daki tarım arazileri su baskınlarına uğradı. Barajdan tahliye edilen su miktarının artırılmasıyla Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde de narenciye bahçeleri sular altında kaldı.

26 Aralık 2018 tarihinden itibaren baraj kapaklarının açılarak fazla suyun kontrollü bir şekilde tahliye edilmesinin ardından şiddetli yağışlar nedeniyle tahliye edilen su miktarı dünden itibaren artırıldı.

Daha önce Adana'nın Tuzla ile Mersin'in Tarsus bölgesi ile Ceyhan ilçelerinde bulunan on binlerce dönüm tarım arazisi su baskınlarına uğrarken, bugün de merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde Seyhan Nehri'ne yakın olan binlerce dönüm narenciye bahçesi ekili alanlar sular altında kaldı.

Yaşanan taşkınlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, nehir yatağına yakın bölgelerdeki tarım arazilerinin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında olmadığını belirterek, hükümetten bu yönde yardım beklediklerini ifade etti. Yoğun yağışlar nedeniyle Seyhan ve Ceyhan nehirlerine bırakılan fazla suların taşkınlara neden olduğunu belirten Doğan, "Daha önce Ceyhan ve Karataş ilçelerinde bu tip taşkınlar meydana gelmişti. Bugün de Yüreğir'de bahçeler ve ekili alanlar sular altında kaldı. Nehrin debisi saniyede 500 metreküpü geçtiği zaman sel felaketine sebep olur. Şu anda Seyhan Nehri'ne saniyede 900 metreküp su veriliyor. Taşkından dolayı bahçelerde ve ekili alanlarda kalan suyun çekilmesi sürecek olursa, çiftçimiz çok büyük zarara uğrayacaktır" dedi.

Taşkın ile kent merkezi arasında 6 kilometre kaldı

Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin birçok bölgeden patlak verdiğini ve suyun kent merkezine doğru giderek yaklaştığını vurgulayan Doğan, "Dün geceden bırakılanla birlikte sular ile kent merkezi arasındaki mesafe 6 kilometreye kadar düştü. Umarım daha fazla taşkın olmaz ve diğer ürünler de zarar görmez" diye konuştu.

Yaşanan felaketten ötürü hükümetten destek beklediklerini ifade eden Doğan, "Hasadı yapılmış bahçeler şu anda rahat. Fakat hasadı yapılmamış bahçeler, yaşanan kuvvetli rüzgarla birlikte büyük zarar gördü. Çiftçimizin gördüğü büyük zarardan ötürü, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçların, uzun süreli ve faizsiz olarak ertelenmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA