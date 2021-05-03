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  3. Adana'da bir kadın 9 katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti!

Adana'da bir kadın 9 katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan 9 katlı bir binanın çatısından düşen 53 yaşındaki Vuslat T. isimli kadın yaşamını yitirdi.

Adana'da bir kadın 9 katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi 61001 sokakta bir kadını yerde hareketsiz gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, ölen kişinin isminin Vuslat T. (53) olduğunu tespit etti.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından kadının 9 katlı bir binanın çatısından düştüğü ana ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Binanın çatısında kadına ait olduğu sanılan bir çanta da bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Adana'da bir kadın 9 katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti!

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