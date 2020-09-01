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  3. Adana'da bir kadına mesaj atıp taciz eden kişiye mahalleliden meydan dayağı!

Adana'da bir kadına mesaj atıp taciz eden kişiye mahalleliden meydan dayağı!

Adana'da bir adam, mesaj yoluyla bir kadını taciz etmeye başladı. Ardından bisikletiyle adam tarafından takip edildiğini anlayan kadın kocasına haber verdi. Olay yerine gelen kadının eşi, tacizci adamı mahalleliyle birlikte dövmeye başladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken tacizci gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde attığı mesajlarla bir kadını taciz eden S.A isimli bir kişi, kadını bisikletle takip ettiği sırada kadının eşi ve mahalleli tarafından linç edilmeye çalışıldı. Bazı vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine, özel harekat ve asayiş polisleri sevk edildi. Özel harekat timleri, olayın gerçekleştiği bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Şüpheli S.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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01 Eylül 2020 Salı 08:54
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