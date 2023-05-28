Adana'da bir vatandaş oy kullanmaya Örümcek Adam kostümüyle gitti

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Adana'da oy kullanmak için sandığa giden Can şaşkın giydiği Örümcek adam kostümüyle bölgede bütün ilgiyi üzerine topladı

YAYINLAMA
Google News
Adana'da bir vatandaş oy kullanmaya Örümcek Adam kostümüyle gitti

Türkiye bir kez daha sandık başında... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oy verme işlemleri sırasında Adana'da ilginç bir görüntü ortaya çıktı. 26 yaşındaki Can Şaşkın, çocukluk tutkusu olan Örümcek Adam kostümünü giyerek oy kullanmaya geldi. Okula gelen vatandaşlar ve yanındaki çocuklar, Can Şaşkın'a büyük ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

Adana'da bir vatandaş oy kullanmaya Örümcek Adam kostümüyle gitti

Kim kazanırsa kazansın, hayırlı olsun

Seçimini yapan Şaşkın şu cümleleri kurdu: ”Türkiye’de oy kullanma oranı çok yüksek olduğu için bu bizim kültürümüz gibi bir şey oldu. Dünyaya tarih dersi veriyoruz. Ben de bir farkındalık oluşturarak böyle oy kullanmak istedim. Kim kazanırsa kazansın, hayırlı olsun. İnşallah ülkemize daha çok hizmet edecek kişi kazanır. Örümcek adam tutkum benim çocukluktan beri hayalim”

Adana'da bir vatandaş oy kullanmaya Örümcek Adam kostümüyle gitti

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanlığı seçimi için ünlüler sandıklara koştu, İşte oy kullanan ünlülerin görüntüleri
Cumhurbaşkanlığı seçimi için ünlüler sandıklara koştu, İşte oy kullanan ünlülerin görüntüleri
Ünlü sanatçı Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile oyunu kullandı sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı
Ünlü sanatçı Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile oyunu kullandı sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı
Senelerdir birbirini görmeyen kardeşler seçim sandığında kavuştular
Senelerdir birbirini görmeyen kardeşler seçim sandığında kavuştular
Esenyurt'ta bir seçmen oy kullanmaya papağanla gitti
Esenyurt'ta bir seçmen oy kullanmaya papağanla gitti
Son Haberler
Bodrum'da sedyeli, oksijen tüplü oy kullanma operasyonu
Bodrum'da sedyeli, oksijen tüplü oy kullanma operasyonu
Filistin Tarım Bakanlığı: İsrail Batı Şeria'daki doğa rezervlerini ilhak etmeye çalışıyor
Filistin Tarım Bakanlığı: İsrail Batı Şeria'daki doğa rezervlerini ilhak etmeye çalışıyor
Okulda sahte müşahitlik yaparken gözaltına alındı!
Okulda sahte müşahitlik yaparken gözaltına alındı!
Türkiye Geneli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Bölge Gündem'de
Türkiye Geneli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Bölge Gündem'de
Cem Yılmaz oy kullanmaya gittiği okulda sandık görevlilerini ve seçmenleri gülme krizine soktu
Cem Yılmaz oy kullanmaya gittiği okulda sandık görevlilerini ve seçmenleri gülme krizine soktu
Önce seçim sonra düğün dediler, gelinlik ve damatlıkla mührü bastılar
Önce seçim sonra düğün dediler, gelinlik ve damatlıkla mührü bastılar
Çok Okunanlar
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bu sefer sonuçların daha hızlı açıklanacağını düşünüyorum"
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bu sefer sonuçların daha hızlı açıklanacağını düşünüyorum"
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar sandıkta
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar sandıkta
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oyunu kullandı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oyunu kullandı
Ünlü şarkıcı Cumhurbaşkanlığı Seçimleri oy verme işlemleri için sabahın erken saatlerinde sandığa koştu!
Ünlü şarkıcı Cumhurbaşkanlığı Seçimleri oy verme işlemleri için sabahın erken saatlerinde sandığa koştu!
Şarkıcı hatice'nin oy kullanmaya giderken yaptığı kombin sosyal medyayı salladı
Şarkıcı hatice'nin oy kullanmaya giderken yaptığı kombin sosyal medyayı salladı
Yorumlananlar
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
ATA ittifakı sona erdi, "Her parti istediği kararı verir"
ATA ittifakı sona erdi, "Her parti istediği kararı verir"
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz