Adana'da bir vatandaş oy kullanmaya Örümcek Adam kostümüyle gitti

Türkiye bir kez daha sandık başında... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oy verme işlemleri sırasında Adana'da ilginç bir görüntü ortaya çıktı. 26 yaşındaki Can Şaşkın, çocukluk tutkusu olan Örümcek Adam kostümünü giyerek oy kullanmaya geldi. Okula gelen vatandaşlar ve yanındaki çocuklar, Can Şaşkın'a büyük ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

Kim kazanırsa kazansın, hayırlı olsun

Seçimini yapan Şaşkın şu cümleleri kurdu: ”Türkiye’de oy kullanma oranı çok yüksek olduğu için bu bizim kültürümüz gibi bir şey oldu. Dünyaya tarih dersi veriyoruz. Ben de bir farkındalık oluşturarak böyle oy kullanmak istedim. Kim kazanırsa kazansın, hayırlı olsun. İnşallah ülkemize daha çok hizmet edecek kişi kazanır. Örümcek adam tutkum benim çocukluktan beri hayalim”