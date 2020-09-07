Adana'da cezaevinde uyuşturucu satışı: 20 yıla kadar hapis istendi

Adana'da Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüye uyuşturucu temin ettiği öne sürülen şüpheli hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen B.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

B.G. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan toplamda 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede Adana Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin inceleme tutanağına yer verilerek M.D. ile şüpheli B.G'nin olay saatinde bir araya geldiğinin görüldüğü, M.D'nin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildiği anlatıldı. M.D'nin cezaevi idaresince alınan ifadesinde uyuşturucu maddeyi B.G'den para karşılığında satın temin ettiğini söylediği ve B.G'yi fotoğrafından teşhis ettiği aktarıldı.

Soruşturmada toplanan bilgi, belge ve deliller birlikte değerlendirildiğinde B.G'nin, hükümlü M.D'ye uyuşturucu madde sattığı ve benzer suçlardan sabıkası bulunduğu belirtilerek üzerine atılı ''Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma'' suçlarından cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.