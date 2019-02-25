Adana’da çıkan yangında anne ve bebeği dumandan etkilendi
Adana'da bir apartmanın 11.katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'da bir apartmanın 11.katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Apartmanda oturan anne ve bebeği dumandan etkilenirken hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Çukurova İlçesi Huzuevleri Mahallesi'nde 15 katlı apartmanın 11.katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinden alevlerin yükselmesi üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartman sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen anne ve bebeği ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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