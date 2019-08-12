Adana'da, çocuğa istismar şüphelisine linç girişimi

ADANA'da küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Ş.T., gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilirken Ş.T.'ye saldırıp linç etmek isteyen çocuğun yakınları ve mahalle sakinleri, güçlükle uzaklaştırıldı.

Olay, gece yarısı sıralaranıda merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.T., iddiaya göre sokakta kız çocuğuna istismarda bulundu. Olayı öğrenen çocuğun yakınları ve mahalle sakinleri, Ş.T.'yi buldu. Ş.T., gruptan kurtulmak için bir binanın damına çıktı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ş.T., polis tarafından ekip otosuna bindirilmek istendiği sırada grubun saldırısına uğradı. Bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, grup güçlükle bölgeden uzaklaştırıldı.

Ş.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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DHA