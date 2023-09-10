Adana’da ’çöp ev’ operasyonu: 20 ton çöp çıkarıldı

Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Toros Mahallesindeki bir apartman dairesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesinde apartman sakinlerinin şikayeti üzerine 6'ncı kattaki daireye giren Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hayrete düştü.

55 yaşındaki K.D.'nin tek başına yaşadığı daireyi çöp eve dönüştüğü, belki de yıllardır biriken çöplerden dolayı içeriye zorlukla girildiği görüldü. Daireden ilk etapta 20 ton çöp çıkarılırken, çöpler 2 kamyonu doldurdu.

Dayanılmaz koku ve böcek istilasından mustarip vatandaşlar Çukurova Belediyesi'ne başvuruda bulunarak sorunun çözümü yolunda harekete geçilmesini istediler. Bunun üzerine Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese giderek savcılık izni ile içeri girdi. Çöplerden dolayı dairenin kapısının bile zor açıldığı görülürken, içeriye giren temizlik personeli gözlerine inanamdı. Hemen ilaçlama yapılarak çöpler poşetlerle kamyona yüklenmeye başladı.

Bütün bu çalışmalar sırasında apartman sakinleri derin bir nefes alırken, çöp evin sahibi K.D. ise olan biteni izledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)