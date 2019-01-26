Adana'da 'Cumhur İttifakı' adayları aynı platformda

ADANA'da, "Cumhur İttifakı'nın adayları düzenlenen mitingle tanıtıldı. İttifakın Ak Partili ve MHP'li adayları birlikte sahneye çıkarak mitinge katılanları selamladı.

Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, adaylar, partililer ve binlerce vatandaş katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, sadece 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde değil, sonuna kadar Cumhur İttifakı'ndan yana olacaklarını belirtti. Karakaya, "Cumhur İttifakı'nı bir seçim ittifakı basitliğinde görmedik. Cumhur İttifakı'nın tarafları olarak hiçbir zaman anlaşmazlığa düşmedik. 30 Büyükşehir Belediye Başkanlığının tamamında ve alt belediyelerinde Cumhur İttifakı'nın amaçlarına yakışır şekilde AK Parti ile birlikteliğe vardık. Biz MHP olarak 27 Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkarmayarak, Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleme kararı aldık. Onlar da 3 Büyükşehir Belediyesinde bizi destekleme kararı aldı. Aynı şekilde alt belediyelerde de ilkesel bazda anlaştık. Karşılıklı olarak ittifakımızın gereği neyse onu yaptık" dedi.

ÜNAL: KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ SÜRDÜRECEĞİZ

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü'ye 15 Temmuz gecesi gösterdiği duruştan dolayı teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise, "Biz bu büyük birlikteliğe fitne sokup dünü konuşmak isteyenlere dönüp bakmayacağız. Önümüze bakacağız. Biz MHP ve AK Parti olarak Cumhur İttifakı'yla tarihin içerisindeki kutlu yürüyüşümüzü sürdürmeye bakacağız. Bizler işimizi gönülden yaparız. İşte bugün gönül adamları bugün burada. Cumhurbaşkanımız, "Gönül belediyeciliği" diyor. İşini gönülden yapacaksın. Tıpkı 15 Temmuz gecesi "Vatan söz konusuysa, gerisi teferruattır" diyerek gönlünü, yüreğini ortaya koyan, o gece şehadet şerbeti içen 251 şehidimiz gibi" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise Adana'da gerçekleştirilen bu tanıtım toplantısının Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah Adana'dan yükselen bu coşku, tüm Türkiye'ye dalga dalga yayılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Delet Bahçeli'yle birlikte 31 Mart akşamı zafere ulaştıktan sonra Adana'nın her köşesine, milletimizin bizden beklediği hizmetleri götüreceğiz" dedi.

Daha sonra "Cumhur İttifakı'nın adayları birlikte sahneye çıkıp birlikte el ele tutuşup mitinge katılanları selamladı. Ayrıca , sanatçı Mustafa Yıldızdoğan etkinlikte konser verdi.

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DHA