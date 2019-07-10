Adana'da da 2 kişi sahte alkolden öldü (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Yoğun Bakın Servisi'nde tedaviye alınan 3 kişiden, H.C.B. de hayatı kaybetti. Böylece metil alkolden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Bir kişinin ise tedavisine devam ediliyor.

DHA