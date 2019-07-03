Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütüne DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ve Adana'da örgüt faaliyetinde bulunduğu öne sürülen 6 kişinin evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat ekipleri, direnişin yaşanabileceği evlere, demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdi. Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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DHA