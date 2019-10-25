Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, eylem için keşif yaptıkları öne sürülen 1'i Suriyeli 9 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem arayışında oldukları, bu amaçla keşif yapıtları, örgüt mensuplarıyla ilişki ve irtibat içinde olduğu iddia edilen 1'i Suriye uyruklu 9 şüpheliyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, şafak vakti 9 eve eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırdığı evlere giren ekipler, yaptıklarını aramada 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA