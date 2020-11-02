Adana'da dehşet: Kız istemeye giden şehit kardeşi silahlı saldırıda öldü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen olayda, kız istemeye giden kişi, maskeli bir şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenilen Kadir Gerekli, Civantayak Mahallesi’nde oturan Z.A'yı isteme töreni için evlerine gitti. Kızın evinin önünde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Gerekli ağır yaralandı. Yetkililere verilen ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Gerekli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

"NE SANA YAR OLACAK NE BANA!"

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, yüzü maskeli şüphelinin "Ne bana yar olacak, ne de sana" dedikten sonra tüfeği ateşlediği öne sürüldü. Polis ekipleri tarafından şüpheliyi yakalamak için olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kadir Gerekli'nin, 20 Ağustos 2015'te Siirt’te teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenildi.