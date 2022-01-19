Adana'da deprem mi oldu 19 Ocak 2022? Adana neden sallandı 19 Ocak 2022?
Adanalı vatandaşlar ilde hissedilen sarsıntının nedenini araştırıyor. Peki, Adana'da deprem mi oldu 19 Ocak 2022? Adana neden sallandı 19 Ocak 2022? İşte detaylar...
Sabah saatlerinde bulundukları ortamda sarsıntı hisseden vatandaşlar, telefonlarına sarılarak "Adana'da deprem mi oldu 19 Ocak 2022? Adana neden sallandı 19 Ocak 2022?" sorularına yanıt aramaya başladı. Adana'da hissedilen sarsıntının sebebini AFAD açıkladı. İşte, Adanalı vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları...
ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU 19 OCAK 2022? ADANA NEDEN SALLANDI 19 OCAK 2022?
AFAD, Adana Ceyhan'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 08.59 sıralarında gerçekleşen depremin derinliği 6.6 km olarak belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 19, 2022
Büyüklük : 3.8 (ML)
Yer : Ceyhan (Adana)
Tarih-Saat : 19.01.2022, 08:59:06 TSİ
Enlem : 37.2028 N
Boylam : 36.0606 E
Derinlik : 6.60 km
Detay : https://t.co/nsGj9DRT7q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi