Adana'da deprem mi oldu 19 Ocak 2022? Adana neden sallandı 19 Ocak 2022? Adanalı vatandaşlar ilde hissedilen sarsıntının nedenini araştırıyor. Peki, Adana'da deprem mi oldu 19 Ocak 2022? Adana neden sallandı 19 Ocak 2022? İşte detaylar...

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