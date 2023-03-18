Adana'da deprem nedeniyle Portakal Çiçeği Festivali bu yıl iptal edildi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından yaşanan sel felaketlerinden sonra birçok vatandaşımız yaşamını yitirmiş çok sayıda kişi ise evlerinden uzak çadır kentlerde hayat yaşamaya başlamıştı.

DEPREM NEDENİYLE KARNAVAL İPTAL EDİLDİ

11 yıldır Adana'da düzenlenen ve bu yılda Nisan ayında yapılması planlanan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, karnaval komitesi tarafından iptal edildiği duyuruldu.

Komitenin yaptığı açıklamada ise, "Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, ülke ve millet olarak yaşadığımız deprem ve sel felaketleri sebebiyle, bu yıl yapılmayacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Komitemizin ortak kararı ile bu yıl için planlanan tüm etkinlikler iptal edilmiştir." duyuruldu.

Ayrıca komite, "Yaşanan üzücü deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.” diyerek yaşanan acı olaydan sonra üzüntülerini belirtti.