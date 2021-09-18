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Adana'da düğünde kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Silahla dehşet saçıldı! 6 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki düğün kınasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye gelen ekipler kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakaladı.

Adana'da düğünde kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Silahla dehşet saçıldı! 6 yaralı

Yüreğir ilçesinin Seyhan Mahallesi'ndeki bir düğün kınasında silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POMPALIYLA ATEŞ AÇILDI

Olay yerine ulaşan ekipler tarafından yapılan araştırmada, eğlence sırasında müzisyenler tarafından çalınan bir şarkının kız tarafı ile erkek tarafı arasında "daha yüksek sesle" söylenmesi nedeniyle kavga çıktığı, bu sırada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını tespit edildi.

Adana'da düğünde kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Silahla dehşet saçıldı! 6 yaralı

Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen aralarında gelinin ağabeyi Ş.M'nin de bulunduğu 3 şüpheliyi ticari taksiyle kaçarlarken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

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