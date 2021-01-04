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  3. Adana'da "Dul erkek" kavgası kanlı bitti!

Adana'da "Dul erkek" kavgası kanlı bitti!

Adana'nın Seyhan ilçesinde boşandıktan sonra evlenmek isteyen şahıs, kız arkadaşının ailesi tarafından istenmedi. İki aile arasında çıkan kavgada genç kızın kuzeni, evlenmek isteyen şahsın abisini başından vurarak öldürdü. Kocası yanında öldürülen kadın ise gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da "Dul erkek" kavgası kanlı bitti!

Mestanzade Mahallesi'nde 26 Aralık günü meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Taşkın Arıkoler bir süre önce boşandıktan sonra tanıştığı 18 yaşındaki Aleyna Ö. ile evlenmek istedi. Genç kızın ailesi ise başından bir evlilik geçtiği için Taşkın Arıkoler'i istemedi. 

''DUL ERKEK'' KAVGASI

Çiftin kaçarak evlenmesinden korkan Aleyna Ö.'nin annesi ve ablası konuşmak için Taşkın Arıkoler'i evlerine davet etti.  Eve gelen Arıkoler’e anne ve abla, “Sen dul erkeksin, bizim kızımızla evlenemezsin vazgeç” dedi. Ancak Arıkoler, “Aleyna’yı seviyorum onunla evleneceğim” diye yanıt verdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca Melisa Ö. telefonla akrabalarını arayıp çağırdı. Bunu duyan Arıkoler de ağabeyi Erhan Arıkoler’i aradı. Ağabey Arıkoler yanına eşi ve babasını alarak olay yerine geldi. Bu arada olay yerine Melisa Ö.’nün çağırdığı akrabaları Mehmet S. (24), Mahmut P. (24), Cabbar Y. (29), Furkan S. (18) ve Abdürrahim G. (21) geldi.

Adana'da Dul erkek kavgası kanlı bitti!

AĞABEYİ SOKAK ORTASINDA SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Sokakta karşılaşan iki grup arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan arbedede Mehmet S., tabancayla Erhan Arıkoler’i karısının yanında darp edip başından vurarak öldürdü. Polis bu tespiti yaptıktan sonra aralarında anne ve ablanın da olduğu 7 zanlıyı gözaltına aldı. Ayrıca evlerde yapılan aramada 2 tabanca ve 6 tüfek ele geçirildi. Melisa Ö.’nün ifadesinde, “Taşkın ve yanındakiler bizim evi basacaklardı. Babam evde yoktu. Korktum, onun için kuzenime haber verdim” diyerek kendisini savunurken, katil zanlısı, “Kızı vermek istemedik. Kavga çıktı” diye ifade verdiği öğrenildi.

Adana'da Dul erkek kavgası kanlı bitti!

Zanlılardan anne ve abla ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Mehmet S., Mahmut P., Cabbar Y., Furkan S. ve Abdürrahim G. ise nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana'da Dul erkek kavgası kanlı bitti!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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