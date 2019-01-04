Adana'da en büyüğü 3.7 büyüklüğünde 6 deprem

ADANA merkez ve Kozan ilçesinde 03.46 ile 08.11 saatleri arasında en büyüğü 3.7 büyüklüğünde olmak üzere 6 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Adana merkez ve Kozan ilçesinde meydana gelen depremlerin ilki saat 03.46'da 2.9 büyüklüğünde meydana geldi. Ardından saat 03.48'de 1.5, saat 04.32'de 2.6, saat 04.40'da 1.8, saat 08.10'da 3.7, saat 08.11'de ise 1.8 büyüklüğünde depremler oldu.

Adana'nın İmamoğlu ve Sumbas ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden de hissedilen depremler herhangi bir hasara yol açmadı.

DHA