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  3. Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı

Adana'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Fadıl G, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen  sağlık ekipleri, karın bölgesinden yaralandığı tespit edilen Fadıl G'yi ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. 

Uyuşturucu ticareti yapma suçundan kaydı bulunduğu belirtilen Fadıl G'nin cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi. Polis, olayın ardından izini kaybettiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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