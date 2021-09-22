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Adana'da evlat vahşeti! Uyuşturucu bağımlısı genç ailesini sürekli darp ediyor!

13 yıldır uyuşturucu bağımlılığı olduğu belirtilen genç, annesine ve babaannesine defalarca şiddet uygulaması üzerine ailesi tarafından şikayet edildi. Aile şikayet üzerine herhangi bir işlem başlatılmamasına isyan etti.

Adana'da evlat vahşeti! Uyuşturucu bağımlısı genç ailesini sürekli darp ediyor!

Adana'da yaşayan 26 yaşındaki genç erkek M.T., 13 yaşındayken uyuşturucu bağımlısı oldu. Bir süre sonra uyuşturucunun etkisiyle anne ile oğlu arasında sorunlar yaşanmaya başladı. Annesiyle birlikte babaannesiyle de aynı problemleri yaşayan genç, ailesi tarafından şikayet edildi.

ANNESİYLE BABAANNESİNİ DARP ETTİ

M.T. 13 yaşından beri uyuşturucu için annesinden her gün, para istediği için tartışmalar yaşandı. M.T., büyüdüğünde ise tartışmaların dozunu arttırarak annesini ve evdeki babaannesi Gülsevim Nalsaç’ı (80) darbetmeye başladı.

Adana'da evlat vahşeti! Uyuşturucu bağımlısı genç ailesini sürekli darp ediyor!

Yaşanan şiddet olayları üzerine M.T.'nin annesi polis merkezine şikayette bulunmasının ardından hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Bir süre hapis cezasından sonra oradan çıktığında tekrar eve gelip, yine annesiyle aralarında uyuşturucu parası söz konusu oldu. Parayı zorla alarak darp uygulayıp ölümle tehdit etmeye devam etti.

Adana'da evlat vahşeti! Uyuşturucu bağımlısı genç ailesini sürekli darp ediyor!

Anne tekrar polis merkezine giderek oğlundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan M.T. adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldı. M.T., annesine ve babaannesine yaklaşmama ile evden uzaklaştırma cezası aldı.

Adana'da evlat vahşeti! Uyuşturucu bağımlısı genç ailesini sürekli darp ediyor!

"ŞİKAYET SAYIMI HATIRLAMIYORUM"

Anne Toprak, “Biz bu beladan kurtulamıyoruz. Ben artık şikayet sayımı hatırlamıyorum. 13 yaşından bu yana uyuşturucu kullanıyor, o günden bu güne huzurumuz kalmadı. Bizi sürekli darp ediyor.

"BİZİ ÖLDÜRMESİNDEN KORKUYORUZ"

Oğlum olduğu için çok karmaşık duygular içindeyim. Çok korkuyorum. Uzaklaştırma aldı ancak can güvenliğimiz yok. Bizi öldürmesinden korkuyoruz.” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Adana'da evlat vahşeti! Uyuşturucu bağımlısı genç ailesini sürekli darp ediyor!

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