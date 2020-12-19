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  3. Adana'da feci kaza! 2 işçi toprak altında kaldı!

Adana'da feci kaza! 2 işçi toprak altında kaldı!

Adana'nın Sarıçam ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında 2 işçi, kuyuya düştü.

Adana'da feci kaza! 2 işçi toprak altında kaldı!

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana gelen talihsiz kazada iddialara göre su kuyusu açma çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. 2 işçi kuyuya düştü. Kuyunun üzerine ise toprak yığını geldi.

Adana'da feci kaza! 2 işçi toprak altında kaldı!

Çevredekilerin olayı görmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adana'da feci kaza! 2 işçi toprak altında kaldı!

Yaklaşık 5-6 metre derinlikte ki kuyudan işçileri kurtarmak için seferber olan ekiplere vatandaşlarda destek vermeye başladı. Kuyudaki toprağı çıkartma çalışmaları sürerken işçilerin sağ oldukları öğrenildi.
Kuyudaki toprağı çıkartma çalışmaları sürerken bölgede polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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