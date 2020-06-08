Adana'da feci olay! Yalnız yaşayan adam evinde yanarak ölmüş halde bulundu

Adana'da gece saatlerinde meydana gelen olayda yalnız yaşayan adamın evinden kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları, adamdan haber alamaması üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis adamın evde yanmış cesediyle karşlaştı.

Fatih Baykam'ın yalnız yaşadığı müstakil evden kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları, zili çalmalarına rağmen cevap alamayınca, durumu polise bildirdi. Sağlık görevlileriyle birlikte çilingir yardımıyla eve giren polis, Baykam'ın belden aşağı yanmış cesediyle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Baykam'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Baykam'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek. Soruşturma sürdürülüyor.