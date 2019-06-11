Adana'da FETÖ'nün eğitim kurumlarına operasyon: 56 gözaltı kararı

ADANA'da FETÖ/PDY'ye bağlı olduğu öne sürülen 6 eğitim kurumuna operasyon düzenlendi. 56 kişi için gözaltı kararının bulunduğu baskında, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan eğitim kurumlarına alternatif olarak açıldığı iddia edilen 6 eğitim kurumu ve bunlara bağlı 56 kişiye yönelik sabahın ilk saatlerinde baskın düzenlendi. Eğitim kurumlarında ve bu kurumlarda görev alan şüphelilerin evlerinde arama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, eğitim kurumlarında yapılan aramaların sürdüğü bildirildi.

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DHA