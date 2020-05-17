Adana'da gece çıkan orman yangını, bu sabah söndürüldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda dün gece çıkan yangın, bugün itfaiye ekiplerince havadan da helikopter desteğiyle söndürüldü.

Gedikli Mahallesi'nde önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yanan ancak bir süre sonra söndürülen ormanlık alanda dün gece yine yangın çıktı. Dumanları görenler, itfaiye ve "177 Orman Yangın Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip, arazöz ve itfaiye araçlarıyla sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını söndürmek için gece boyu yoğun çaba sarf etti. Bu sabah Kozan Baraj Gölü kıyısında konuşlandırılan helikopter ile yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü henüz belirlenemedi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA