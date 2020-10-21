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  3. Adana’da genç kızı taciz eden şahıs adliyeye sevk edildi

Adana’da genç kızı taciz eden şahıs adliyeye sevk edildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yolda yolda tek başına yürüyen genç kızı önce takip etti sonra taciz. Genç kızın şikayeti üstüne gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana’da genç kızı taciz eden şahıs adliyeye sevk edildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yolda tek başına yürüyen genç kızı takip edip taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana’da genç kızı taciz eden şahıs adliyeye sevk edildi

Olay, 17 Ekim Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki A.G.'yi, 100 metre mesafeyle takip eden bir şüpheli, iddiaya göre genç kızı taciz etti. Genç kızın şikayetçi olması üzerine, polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, taciz şüphelisinin Zeki A. 23 yaşında olduğunu tespit etti. Şüpheli Zeki A., polis ekiplerince yakalandı. Emniyette ifadesi alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.



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