Adana'da görme güçlüğü çeken sünnetçiye ihbar üzerine baskın!

Adana'da, Yeşilyuva Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kaçak muayenehane işletildiği ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte adrese baskın yaptı.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Kaçak muayenehane işleten Suriye uyruklu N.G.'yi ekipler göz altına aldı. Baskın, N.G.'nin steril olmayan bir ortamda, bir masanın üzerinde Suriyeli bir çocuğu sünnet etmek üzereyken yapıldı. N.G. ekipler tarafından suç üstü yakalandı.

N.G tarafından sünnet edilecekken ekiplerin baskını sonucu sünnet edilmeyen Suriye uyruklu çocuk koruma altına alındı. Öte yandan, kaçak muayenehanede anne babaları tarafından sünnet için bekleyen başka çocukların da olduğu bildirildi.

GÖRME GÜÇLÜĞÜ VARMIŞ

Zabıta ekipleri, tuttuğu tutanakla kaçak muayenehaneyi süresiz olarak mühürlenip kapattı.

Birçok çocuğu sağlıksız ortamda sünnet eden N.G.'nin görme güçlüğü çektiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.