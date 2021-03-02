Antalya'da dehşete düşüren olay: Zihinsel engelli kızın çıplak fotoğraflarını çekip tecavüz etmeye çalıştı!Eski CHP'li Teoman Sancar'ın özel görüntüleri kaydedildi, şantaj yapıldıAdana'da görme güçlüğü çeken sünnetçiye ihbar üzerine baskın!Aydın'da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandıArmağan Çağlayan'dan skandal Ajdar açıklaması: 1 Milyon Euro istedi!Darüşşafaka’ya giriş sınavı için başvurular başladı! İşte başvuru şartları...Gelinim Mutfakta 2 Mart Salı puan durumu | 2 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Bölge Gündem 104. sayısı çıktıTuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medyada üniversitelilerle buluştu!Nike'da 25 yıllık üst düzey yöneticiden skandal sonrası istifa!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Adana'da görme güçlüğü çeken sünnetçiye ihbar üzerine baskın!

Adana'da görme güçlüğü çeken sünnetçiye ihbar üzerine baskın!

Adana'da meydana gelen olayda Suriye uyruklu adam, kendisi gibi Suriye uyruklu olan çocukları steril olmayan ortamda sünnet etti. İhbar üzerine ekipler kaçak muayenehaneye baskın yaptı.

Adana'da, Yeşilyuva Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kaçak muayenehane işletildiği ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte adrese baskın yaptı.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Kaçak muayenehane işleten Suriye uyruklu N.G.'yi ekipler göz altına aldı. Baskın, N.G.'nin steril olmayan bir ortamda, bir masanın üzerinde Suriyeli bir çocuğu sünnet etmek üzereyken yapıldı. N.G. ekipler tarafından suç üstü yakalandı.

N.G tarafından sünnet edilecekken ekiplerin baskını sonucu sünnet edilmeyen Suriye uyruklu çocuk koruma altına alındı. Öte yandan, kaçak muayenehanede anne babaları tarafından sünnet için bekleyen başka çocukların da olduğu bildirildi.

b8715900c2b660d8f38ee59dcd5cc8eb.jpg

GÖRME GÜÇLÜĞÜ VARMIŞ

Zabıta ekipleri, tuttuğu tutanakla kaçak muayenehaneyi süresiz olarak mühürlenip kapattı.

Birçok çocuğu sağlıksız ortamda sünnet eden N.G.'nin görme güçlüğü çektiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT