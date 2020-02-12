Adana'da hasta yakınlarına çorba ikramı

ADANA (AA) - Yüreğir Belediyesi, soğuk kış günlerinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen hasta yakınlarına sıcak çorba ikram ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastane önünde, günde 1500 kişilik çorba ikramında bulunuluyor.



Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, paylaşma kültürünü her daim canlı tutarak gelenekleri yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Haftanın belirli günlerinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hasta ve hasta yakınlarına, öğrencilere ve sabahın erken saatinde işe giden vatandaşlara çorba ikram ettiklerini ifade eden Kocaispir, yaptıkları çalışmayla ikram geleneğini en güzel şekilde sergilediklerini belirtti.

Kocaispir, soğuk kış günlerinde ikram edilen çorbaların vatandaşlarla belediye arasındaki gönül bağını güçlendirdiğini aktardı.













Kaynak: AA