Adana’da havyan dolandırıcılığı iddiasına 2 gözaltı

Adana'nın Kozan ilçesinde satın aldıkları büyükbaş hayvanların paralarını ödemediği ve çiftçileri dolandırdığı iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanalanı Mahallesi'nden E.Ş. ve Y.Ş. adlı şahıslar kendilerini iddiaya göre tüccar olarak tanıtarak köydeki çiftçilerden 3 adet büyükbaş hayvan aldı. E.Ş. ve Y.Ş. satın aldıkları büyükbaş hayvanların parasının bir kısmını peşin verdi ardından hayvanları kamyonete yükleyerek mahalleden ayrıldı.

Vatandaşların yanına gelen bir başka şahsın aynı kişinin kendilerinden de aynı şekilde mal aldıklarını ve paranın kalan kısmını ödemediklerini söylemesi üzerine dolandırıldığını düşünen hayvan sahibi köylü, durumu jandarmaya bildirdi. Şüphelilerin kullandığı kamyoneti köyün yakınlarında bulamayan jandarma ekibi, ilçe merkezine gidebileceklerini düşünerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü bilgilendirdi. Çevre Yolu üniversite kavşağında içinde 3 büyükbaş hayvanın bulunduğu kamyoneti durduran polis ekipleri, E.Ş. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

E.Ş. ve Y.Ş.'nin yakalandığını öğrenen bazı çiftçiler, iki şüphelinin kendilerini dolandırdığını iddia ederek şikayette bulundu. Dolandırıldığını öne süren çiftçilerden Süleyman S., şüphelilerin kendisinin fark etmediği bir anda ineğine uyuşturucu enjekte edip, hasta gibi göstererek değerinden ucuza aldığını iddia etti. E.Ş. ve Y.Ş.'nin Kozan'ın birçok köyünde ve Kahramanmaraş'ta aldıkları büyükbaş hayvanların paralarını ödemeyerek çiftçileri dolandırdığı ve onlarca çiftçiyi mağdur ettikleri ileri sürüldü.

Kaynak: İHA