Adana'da hayvan otlatma kavgasında silahlar konuştu! Kavgaya karıştığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
Adana Ceyhan ilçesi Tumlu Mahallesi'nde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Hayvan otlatma yüzünden çıkan silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı.
Adana'da hayvan otlatma meselesi yüzünden tartırşma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesi Tumlu Mahallesi'nde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarla havaya ateş açtı.
Olayı haber alarak bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler çevrede yaptıkları aramalarda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.
KAYNAK: Anadolu Ajansı