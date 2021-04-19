Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Adana'da iki araç birbirine girdi, kazaya karışan doktor olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

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Alınan bilgiye göre, Murat A. idaresindeki 01 DRM 28 plakalı otomobil ile Derya H'nin kullandığı 01 CVV 65 plakalı otomobil Turgut Özal Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada sürücü Derya H. ile eşi Ulaş H. ve 1 yaşındaki çocukları Emir H. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan diğer aracın doktor olduğu öğrenilen sürücüsü Murat A, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi. KAYNAK: ANADOLU AJANSI adana