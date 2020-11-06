Adana'da kaçak 34 hükümlüler yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve kasten öldürme gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere çok sayıda ekibin katılımıyla baskın düzenleyen polis, 34 firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Öte yandan, hükümlüler arasında "kasten adam öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası bulunan Ayhan Aktay'ın da yer aldığı öğrenildi.