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  3. Adana’da kaçakçılar polisin dikkatinden kaçamadı, durdurulan 2 araçtan 1 ton gümrük kaçağı tütün yakalandı

Adana’da kaçakçılar polisin dikkatinden kaçamadı, durdurulan 2 araçtan 1 ton gümrük kaçağı tütün yakalandı

Adana'da kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Kaçakçılık suçundan aranan iki hafif ticari araç plaka tanıma sistemi tarafından tespit edilince, polisler araçları önünü keserek yakaladı. Polis araçlarda yaptığı arama çalışmasında 1 ton gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Adana’da kaçakçılar polisin dikkatinden kaçamadı, durdurulan 2 araçtan 1 ton gümrük kaçağı tütün yakalandı

Adana'da kaçakçılık suçundan aranan iki hafif ticari araç plaka tanıma sistemi tarafından tespit edilince, polisler araçları önüne keserek yakaladı. Araçta yapılan aramada bir ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

1 TON KAÇAK SİGARA

Alınan bilgiye göre, kaçakçılık suçundan aranan 59 TR 224, 01 ENC 28 plakalı iki hafif ticari plaka tanıma sistemi (PTS) tarafından tespit edildi. Bunun üzerine polis araçların geçebileceği güzergahlarda önlem aldı. Yüreğir ilçesine bağlı Mobilyacılar Sitesi Kavşağına gelen iki hafif ticari araç Yüreğir Devriye Ekipleri tarafından önleri kesilerek durduruldu. Polis araçlarda yaptığı arama çalışmasında 1 ton gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgisi olan 2 araç sürücüsü de gözaltına alındı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Adana’da kaçakçılar polisin didurdurulan 2 araçtan 1 ton gümrük kaçağı tütün yakalandı

Adana’da kaçakçılar polisin didurdurulan 2 araçtan 1 ton gümrük kaçağı tütün yakalandı

Adana’da kaçakçılar polisin didurdurulan 2 araçtan 1 ton gümrük kaçağı tütün yakalandı

Adana’da kaçakçılar polisin didurdurulan 2 araçtan 1 ton gümrük kaçağı tütün yakalandı

Adana’da kaçakçılar polisin didurdurulan 2 araçtan 1 ton gümrük kaçağı tütün yakalandı

Adana’da kaçakçılar polisin didurdurulan 2 araçtan 1 ton gümrük kaçağı tütün yakalandı

Adana’da kaçakçılar polisin didurdurulan 2 araçtan 1 ton gümrük kaçağı tütün yakalandı

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