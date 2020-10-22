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Adana'da kadına şiddet: Karısını hastanelik etti

Adana'da, eşi tarafından şiddete uğrayan genç kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer, darbedilen kadını hastaneye sevk ederken zanlı ise gözaltına alındı.

Adana'da kadına şiddet: Karısını hastanelik etti

Adana'da eşi tarafından şiddet gören kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, durumu polis ekiplerine haber verdi. Dövülerek hastanelik olan kadına şiddet uygulayan cani eş, yetkililer tarafından gözaltına alındı. 

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi 65038 sokakta meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre, 40 yaşındaki D.O., ismi öğrenilemeyen kocası tarafından evinde darbedildi. Yardım çığlıkları atan D.O'nun sesini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, darbedilen D.O'yu eşinden kurtararak ismi öğrenilemeyen kocayı gözaltına aldı. Darbedildiği için yaralanan D.O. ise sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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Berna Akkaya
Editör


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