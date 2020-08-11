Adana'da kardeşler arasında bıçaklı kavga! 1 yaralı

Adana'da henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada kardeşler birbirini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kardeşleri ambulansla hastaneye kaldırdı.