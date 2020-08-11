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  3. Adana'da kardeşler arasında bıçaklı kavga! 1 yaralı

Adana'da kardeşler arasında bıçaklı kavga! 1 yaralı

Adana'da henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada kardeşler birbirini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kardeşleri ambulansla hastaneye kaldırdı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'nde yaşanan olayda 24 yaşındaki Adem Özdemir ve kardeşi 19 yaşındaki Emir Özdemir aralarında çıkan tartışma sonucu “sallama” diye tabir edilen bıçakla birbirlerine saldırdı. Olayda küçük kardeş ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kardeşlere ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırdı.

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11 Ağustos 2020 Salı 08:47
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