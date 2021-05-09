Adana'da kaybolan 5 yaşındaki çocuk polisler tarafından bulundu

Alınan bilgiye göre, Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Azime ve Cem B. çifti, önceki gün rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırdıkları 7 yaşındaki kızları Nazlı'ya refakat etmek amacıyla 5 yaşındaki oğulları Baran'ı anneannesi Narınç B'nin yanına bıraktı.

Anneanne, sabah uyandığında torunu Baran B'yi yatağında göremedi. Anneannenin evde ve civarda yaptığı tüm aramalara rağmen bulamadığı Baran B'nin evin yakınındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşmüş olabileceği endişesiyle polise başvuruldu.

Polis ekipleri, bölgede yaptığı arama sonucu kayıp çocuğu sokakta bulup ailesine teslim etti.